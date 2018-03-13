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سياسة

تيلرسون: ثمة خطوات ضرورية لمحادثات أمريكا مع كوريا الشمالية

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
12/3/2018

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الاثنين إن هناك خطوات عدة ستكون ضرورية للاتفاق على مكان ونطاق المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

ويشارك تيلرسون في مناقشات داخل الإدارة الأمريكية بشأن اجتماع محتمل بين الرئيس دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال خلال زيارة للعاصمة النيجيرية أبوجا "ستكون هناك عدة خطوات ضرورية للاتفاق على المكان، والاتفاق على نطاق تلك المحادثات. إنها مراحل مبكرة للغاية. لم تتحدث كوريا الشمالية معنا مباشرة لكن نتوقع أن نسمع منهم شيئا بشكل مباشر".

كان الوزير الأمريكي يتحدث في ختام زيارة استمرت أسبوعا لخمس دول أفريقية.

ولم يوضح تيلرسون الخطوات الضرورية للمحادثات. ورفض التعليق بشأن الأماكن المحتملة لها.

وستكون تلك أول مقابلة مباشرة بين زعيمين للبلدين وربما تشكل انفراجة كبيرة في جهود تخفيف التوتر بسبب برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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