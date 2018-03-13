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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يقيل تيلرسون ويعين مدير المخابرات المركزية بدلا منه

وزير الخارجية ريكس تيلرسون- يسار- ومدير (سي آي إيه) مايك بومبيو- يمين-
وزير الخارجية ريكس تيلرسون- يسار- ومدير (سي آي إيه) مايك بومبيو- يمين-
13/3/2018

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء في تغريدة صباحية إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون وتعيين المدير الحالي لوكالة (سي آي ايه) مايك بومبيو مكانه.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه عين مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو وزيرا للخارجية ليحل محل ريكس تيلرسون وإنه اختار جينا هاسبل نائبة بومبيو لتكون المديرة الجديدة للمخابرات المركزية.

وغرّد ترمب على تويتر "مايك بومبيو مدير المخابرات المركزية سيصبح وزير خارجيتنا الجديد. سيقوم بعمل رائع! شكرا لريكس تيلرسون على خدماته! جينا هاسبل ستصبح المديرة الجديدة للمخابرات المركزية وأول امرأة يقع الاختيار عليها لهذا المنصب. تهانيَّ للجميع!".

وأعلن مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس دونالد ترمب أراد تغيير فريقه قبل المفاوضات المرتقبة مع كوريا الشمالية، وذلك لتفسير إقالته وزير الخارجية ريكس تيلرسون وتعيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مكانه.

ويتولى مايك بومبيو مهامه الجديدة بعد أيام فقط على الإعلان المفاجئ عن قمة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لم يحدد موعدها ولا مكان انعقادها.

المصدر : وكالات
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