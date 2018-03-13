تركيا تسعى لسجن قس أمريكي مدى الحياة

قالت وكالة دوغان التركية للأنباء إن ممثلا للادعاء في تركيا طالب (الثلاثاء) بسجن قس أمريكي مدى الحياة.

وذلك بسبب صلاته المزعومة بمحاولة انقلاب وقعت في عام 2016 في خطوة قد تقوض جهود إصلاح العلاقات بين البلدين.

وترى الولايات المتحدة أن القس أندرو برانسون، المسجون تمهيدا لمحاكمته منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، هو واحد ضمن عدد من الأمريكيين المحتجزين دون وجه حق في تركيا.

وخلال زيارة لأنقرة في الشهر الماضي طالب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الذي أعلن الرئيس دونالد ترمب إقالته (الثلاثاء) بالإفراج عن برانسون.

والقس برانسون، من نورث كارولاينا ويعيش في تركيا منذ 23 عاما ويدير كنيسة هناك.

وذكرت وكالة دوغان أن ممثل الادعاء اتهم برانسون بأنه "مسؤول تنفيذي" في الجماعة التي تنحي أنقرة باللائمة عليها في محاولة الانقلاب.

وتتهم تركيا منظمة فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب وهو ما ينفيه غولن.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إمكانية إفراج تركيا عن برانسون إذا سلمت الولايات المتحدة غولن لأنقرة.

ولم تتضح الاتهامات الموجهة للقس في لائحة الاتهام. ولم يتسن الوصول لمكتب المدعي للتعليق.

وقالت دوغان ووسائل إعلام تركية أخرى عند استجواب القس في البداية منذ أكثر من عام إن برانسون متهم بحيازة وثائق سرية بهدف التجسس السياسي أو العسكري أو محاولة الإطاحة بالحكومة.