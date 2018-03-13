الاتحاد الأوربي يعرض على تركيا دعما ماليا للاجئين السوريين

قال مسؤولون من الاتحاد الأوربي إنه من المقرر أن توافق المفوضية الأوربية على تقديم ثلاثة مليارات يورو(3.7 مليار دولار) أخرى لمساعدة اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا.

يأتي ذلك قبيل اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الشهر.

وشاب توتر علاقات الاتحاد الأوربي مع أردوغان في السنوات الأخيرة لكن الاتحاد الأوربي يعتمد على تركيا في مواصلة الحد من الهجرة من الشرق الأوسط حيث قتلت الحرب الدائرة في سوريا مئات الآلاف ودفعت الملايين للفرار من ديارهم.

وسيجتمع كبار زعماء الاتحاد الأوربي مع أردوغان يوم 26 مارس آذار في مدينة فارنا في بلغاريا رغم الشكوك التي تساور الكثيرين على الجانب الأوروبي.

وقالت المصادر لرويترز إن ديمتريس افراموبولوس المفوض الأوربي لشؤون الهجرة واللجوء سيعلن غدا الأربعاء أن المفوضية الأوروبية ستعرض التمويل الإضافي لمشروعات تخدم اللاجئين السوريين في تركيا.

واستقبلت تركيا 3.5 مليون لاجئ من سوريا وينفق الاتحاد الأوربي بالفعل دفعة أولى قيمتها ثلاثة مليارات يورو لمساعدتهم.

ووصل أكثر من مليون لاجئ ومهاجر آخرين إلى الاتحاد الأوربي في عام 2015 أغلبهم عبر تركيا. ووافقت بروكسل على تقديم دعم مالي لمساعدة تركيا على استضافتهم على أراضيها مقابل أن تمنع أنقرة وصول المزيد من المهاجرين الذين يحاولون عبور بحر إيجه إلى اليونان.

وقلص ذلك أعداد المهاجرين بدرجة كبيرة وحال هذا التعاون مع تركيا وهي عضو رئيسي في حلف شمال الأطلسي من اتخاذ الاتحاد الأوربي إجراء ضد أنقرة بسبب حملتها على المنتقدين والمعارضين ومنظمات المجتمع المدني في أعقاب محاولة انقلاب في 2016.

وهاجم أردوغان كذلك ألمانيا وهولندا العضوين في الاتحاد الأوربي في أحاديثه.

ورد الاتحاد بشكل أساسي بتجميد بعض التمويل الذي كان من حق تركيا الحصول عليه باعتبارها من الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوربي وبتعليق محادثات الانضمام المتعثرة منذ فترة طويلة على أي حال.

وسيصدر الاتحاد في أبريل نيسان ما وصفته بتقرير "يحتوي على انتقادات" لمساعي تركيا للانضمام.