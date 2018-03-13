البث الحي
سياسة

إيران: سنقف إلى جانب السعودية ضد أي عدوان خارجي

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
13/3/2018

قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن إيران ستكون أول دولة تقف إلى جانب السعودية في حال تعرضها لأي عدوان خارجي.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية اليوم الثلاثاء عنه القول خلال زيارة إلى باكستان إنه "لا يوجد أي سبب للعداء بين الرياض وطهران".   

واعتبر الوزير أن "السعوديين يريدون إقناع العالم أنهم يتعرضون للتهديد من قبل إيران، ويعتقدون أن هذا الأمر يصب في صالحهم".

وتتهم السعودية إيران بالسعي لتوسيع نفوذها الإقليمي والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهي اتهامات تنفيها طهران.

وأعلنت السعودية مطلع العام الماضي قطع العلاقات مع إيران وطرد دبلوماسييها بعد اقتحام إيرانيين السفارة السعودية في طهران احتجاجا على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر. 

المصدر : الألمانية
المزيد من سياسة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)