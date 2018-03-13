إيران: سنقف إلى جانب السعودية ضد أي عدوان خارجي

قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن إيران ستكون أول دولة تقف إلى جانب السعودية في حال تعرضها لأي عدوان خارجي.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية اليوم الثلاثاء عنه القول خلال زيارة إلى باكستان إنه "لا يوجد أي سبب للعداء بين الرياض وطهران".

واعتبر الوزير أن "السعوديين يريدون إقناع العالم أنهم يتعرضون للتهديد من قبل إيران، ويعتقدون أن هذا الأمر يصب في صالحهم".

وتتهم السعودية إيران بالسعي لتوسيع نفوذها الإقليمي والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهي اتهامات تنفيها طهران.

وأعلنت السعودية مطلع العام الماضي قطع العلاقات مع إيران وطرد دبلوماسييها بعد اقتحام إيرانيين السفارة السعودية في طهران احتجاجا على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر.