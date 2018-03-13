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سياسة

أمريكا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن بشأن سوريا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
12/3/2018

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة دعت إلى عقد اجتماع عاجل في الأردن بسبب قلقها من تقارير عن وقوع هجمات في جنوب غرب سوريا.

وتأتي التقارير عن الهجمات داخل منطقة عدم التصعيد التي جرى التفاوض عليها العام الماضي.

وقال المسؤول في بيان إنه إذا صحت هذه التقارير فإن هذا يمثل انتهاكا صريحا من قبل الحكومة السورية لوقف إطلاق النار في جنوب غرب البلاد من شأنه أن يوسع نطاق الصراع.

وذكر البيان "نحث كل الأطراف في منطقة عدم التصعيد بجنوب غرب البلاد إلى الامتناع عن القيام بأي تصرفات تعرض وقف إطلاق النار للخطر وتجعل التعاون في المستقبل أكثر صعوبة".

وأضاف البيان "دعينا إلى اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا وضمان الحفاظ على منطقة عدم التصعيد التي ساعدت أمريكا في التفاوض عليها".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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