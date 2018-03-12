البث الحي
سياسة|إسرائيل

مناورات عسكرية ضخمة في إسرائيل للتدريب على حرب شاملة محتملة‎

جنود في الجيش الإسرائيلي
جنود في الجيش الإسرائيلي
11/3/2018

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مناورات عسكرية ضخمة في أنحاء البلاد، بهدف التدريب على حرب شاملة محتملة تشارك فيها الجبهة الداخلية الإسرائيلية المعنية بإخلاء المدنيين.

وقال الجيش، في بيان نقلته وسائل إعلام إسرائيلية من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن صافرات الإنذار المتعلقة بالمناورات انطلقت في تمام الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي (17.00 بتوقيت غرينتش).

وأشار البيان إلى أنه سيتم استثناء المستوطنات القريبة من قطاع غزة من المناورات، التي ستستمر أسبوعا كاملا.

وذكر أن المناورات ستشمل تعرض إسرائيل لكوارث طبيعة مثل زلزال شديد يضربها ويسفر عن سقوط قتلى وجرحى وانهيار  مبانٍ.

وأشار بيان الجيش أن التدريب يهدف إلى الحفاظ على جاهزية القوات واستعدادها.

وتتزامن هذه المناورات مع مناورة أخرى بدأها الجيشان الإسرائيلي والأمريكي، قبل أسبوع، والتي تحاكى هجومًا شاملًا على إسرائيل من أكثر من جبهة من بينها الحدود الشمالية مع لبنان والحدود الجنوبية مع قطاع غزة.

وستستمر المناورات بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، حتى منتصف مارس/ آذار الجاري.

ويجري الجيشان مثل هذه التدريبات في إسرائيل مرة كل عامين منذ العام 2001.

جدير بالذكر أن نقاط التماس لإسرائيل مع لبنان وسوريا، و بينها وبين قطاع غزة، تشهد توترًا أمنيًا خلال الأشهر الأخيرة.

والشهر الماضي، هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بأن "إسرائيل ستستخدم كامل قوتها في حال اندلاع حرب مع حزب الله، ولو اضطره ذلك لإدخال قوات برية واجتياح مناطق في لبنان"، وهو ما اعتبره الرئيس اللبناني ميشال عون، "تهديدا مباشرا" لبلاده.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

شاهد: باللكمات وأحشاء الخنازير.. مشادة حامية داخل برلمان

(الجزيرة)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)