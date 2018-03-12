مناورات عسكرية ضخمة في إسرائيل للتدريب على حرب شاملة محتملة‎

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مناورات عسكرية ضخمة في أنحاء البلاد، بهدف التدريب على حرب شاملة محتملة تشارك فيها الجبهة الداخلية الإسرائيلية المعنية بإخلاء المدنيين.

وقال الجيش، في بيان نقلته وسائل إعلام إسرائيلية من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن صافرات الإنذار المتعلقة بالمناورات انطلقت في تمام الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي (17.00 بتوقيت غرينتش).

وأشار البيان إلى أنه سيتم استثناء المستوطنات القريبة من قطاع غزة من المناورات، التي ستستمر أسبوعا كاملا.

وذكر أن المناورات ستشمل تعرض إسرائيل لكوارث طبيعة مثل زلزال شديد يضربها ويسفر عن سقوط قتلى وجرحى وانهيار مبانٍ.

وأشار بيان الجيش أن التدريب يهدف إلى الحفاظ على جاهزية القوات واستعدادها.

وتتزامن هذه المناورات مع مناورة أخرى بدأها الجيشان الإسرائيلي والأمريكي، قبل أسبوع، والتي تحاكى هجومًا شاملًا على إسرائيل من أكثر من جبهة من بينها الحدود الشمالية مع لبنان والحدود الجنوبية مع قطاع غزة.

وستستمر المناورات بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، حتى منتصف مارس/ آذار الجاري.

ويجري الجيشان مثل هذه التدريبات في إسرائيل مرة كل عامين منذ العام 2001.

جدير بالذكر أن نقاط التماس لإسرائيل مع لبنان وسوريا، و بينها وبين قطاع غزة، تشهد توترًا أمنيًا خلال الأشهر الأخيرة.

والشهر الماضي، هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بأن "إسرائيل ستستخدم كامل قوتها في حال اندلاع حرب مع حزب الله، ولو اضطره ذلك لإدخال قوات برية واجتياح مناطق في لبنان"، وهو ما اعتبره الرئيس اللبناني ميشال عون، "تهديدا مباشرا" لبلاده.