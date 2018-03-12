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شاهد: مصرع العشرات بعد تحطم طائرة بنغلاديشية في نيبال

12/3/2018

نقلت وكالة رويترز عن متحدث عسكري قوله إن 50 شخصا على الأقل قتلوا بعد تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة طيران من بنغلاديش أثناء هبوطها في مطار العاصمة النيبالية كاتمندو (الاثنين).

وكان على متن الطائرة 71 شخصًا تم إنقاذ 17 منهم . والطائرة تابعة لشركة يو.إس-بانغلا وهي مشروع مشترك بين بنغلاديش والولايات المتحدة.

وقال مصور من رويترز إن عمال إنقاذ انتشلوا جثثًا متفحمة من حطام الطائرة وإنه استطاع رؤية جثث مغطاة بالقماش قرب مدرج المطار.

وعقب الحادث مباشرة، قال المتحدث باسم لمطار، بيريندا براساد شيريستا "نحاول إخماد حريق (شب في الطائرة) وننتظر التفاصيل.. نحاول الآن التركيز على إجلاء الركاب" مضيفًا أن المطار أغلق وجرى تحويل مسار كل الرحلات الأخرى.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الدخان يتصاعد من موقع الحادث.

وتشتهر نيبال ذات الطبيعة الجبلية بالحوادث الجوية. وكثيرًا ما تواجه الطائرات الصغيرة مشاكل في مسارات جوية بين الأقاليم.

وتحطمت طائرة ركاب تايلاندية قادمة من بانكوك بينما كانت تحاول الهبوط في كاتمندو عام 1992، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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