شاهد: مصرع العشرات بعد تحطم طائرة بنغلاديشية في نيبال

نقلت وكالة رويترز عن متحدث عسكري قوله إن 50 شخصا على الأقل قتلوا بعد تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة طيران من بنغلاديش أثناء هبوطها في مطار العاصمة النيبالية كاتمندو (الاثنين).

وكان على متن الطائرة 71 شخصًا تم إنقاذ 17 منهم . والطائرة تابعة لشركة يو.إس-بانغلا وهي مشروع مشترك بين بنغلاديش والولايات المتحدة.

وقال مصور من رويترز إن عمال إنقاذ انتشلوا جثثًا متفحمة من حطام الطائرة وإنه استطاع رؤية جثث مغطاة بالقماش قرب مدرج المطار.

وعقب الحادث مباشرة، قال المتحدث باسم لمطار، بيريندا براساد شيريستا "نحاول إخماد حريق (شب في الطائرة) وننتظر التفاصيل.. نحاول الآن التركيز على إجلاء الركاب" مضيفًا أن المطار أغلق وجرى تحويل مسار كل الرحلات الأخرى.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الدخان يتصاعد من موقع الحادث.

وتشتهر نيبال ذات الطبيعة الجبلية بالحوادث الجوية. وكثيرًا ما تواجه الطائرات الصغيرة مشاكل في مسارات جوية بين الأقاليم.

وتحطمت طائرة ركاب تايلاندية قادمة من بانكوك بينما كانت تحاول الهبوط في كاتمندو عام 1992، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها.