شاهد: سقوط مروحية في نهر بنيويورك ومقتل 5 أشخاص

سقطت مروحية تقل 6 أشخاص في النهر الشرقي "إيست ريفر" بمدينة نيويورك، الأحد، ما أدى إلى مقتل شخصين بمكان الحادث و3 آخرين بعد نقلهم في حالة حرجة إلى المستشفى.

وقال دانيال نيغرو رئيس هيئة الإطفاء في نيويورك، خلال مؤتمر صحفي عقب الحادث، إن اثنين من خمسة كانوا على متن المروحية لقيا حتفهما في الموقع ونقل ثلاثة إلى المستشفى. ولم يقدم تقرير بشأن حالة المصابين، قبل أن يؤكد متحدث باسم شرطة مدينة نيويورك مقتل الركاب الخمسة في وقت مبكر من اليوم الإثنين.

وقال نيغرو إن الطيار تمكن من تحرير نفسه من المروحية بعد سقوطها في الماء، وتم إنقاذه وهو في حالة جيدة لكنه وضع تحت المراقبة في المستشفى.

كانت إدارة الطيران الاتحادية قد قالت إن المروحية وهي من طراز (يوروكوبتر أيه.إس350) سقطت في نهر إيست ريفر بين منطقتي مانهاتن وكوينز قرب الطرف الشمالي لجزيرة روزفلت في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت غرينتش).

وقال نيغرو "إنها مأساة كبيرة… استغرق الغطاسون بعض الوقت لانتشال هؤلاء الأشخاص"، وقال نيغرو إن الخمسة كانوا يضعون أحزمة الأمان، ما يعني أن الغواصين احتاجوا إلى بعض الوقت لإخراجهم من الماء.

واضطر الغواصون إلى الغوص إلى عمق 15 مترا في المياه لإنقاذ الركاب في درجات حرارة قريبة من التجمد.

ولم يُعرف على الفور سبب الحادث، لكنّ وسائل إعلام محلية تحدثت عن نداء استغاثة أطلقه الطيار قبل حصول المأساة، مشيرة إلى مشكلة في المحرك.

وعرضت محطات تلفزيونية مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، للمروحية الحمراء وهي تصطدم بالمياه ثم تميل على جانبها مع استمرار دوران مراوحها قبل أن تغرق في النهر.

وقالت شاهدتان إنهما شاهدتا الطيار وهو يخرج من المروحية إلى قارب، وفقًا لشبكة (إن.واي1.) التلفزيونية.

وتعود ملكية المروحية إلى شركة "ليبرتي" التي تنظم رحلات جوية للسياح الراغبين في التحليق فوق المدينة الأمريكية. وقالت السلطات إن المروحية المؤجرة كانت تحلق لالتقاط صور لنيويورك من أعلى.