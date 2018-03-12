شاهد: "بنات القدس" يغنين لعهد التميمي في حفل بجامعة بيرزيت

تضامنا مع الأسيرة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي نظمت فرقة (بنات القدس) حفلا خاصا في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة.

وقدمت الفرقة، وجميع أعضائها من الفتيات، أُغنيات خُصصت لعهد التميمي (17 عاما) تلك الفتاة التي ركلت وصفعت جنديا إسرائيليا.

ومن بين ما تقوله إحدى الأغنيات "يا شقراء الشعر المكسي.. طاهرة كطهارة قدسي.. علمتي أجيالا منا.. كيف يثور الشعب المنسي… عهد".

وتحتجز إسرائيل عهد التميمي منذ اعتقالها في 19 من ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد أربعة أيام من تصويرها وهي تضرب الجندي عند مدخل بيت أُسرتها في قرية النبي صالح. ووقعت المواجهة بعدما قالت إسرائيل إنه اعتداء بإلقاء حجارة على قواتها.

وجعلت تلك المواجهة من عهد رمزا قويا للفلسطينيين. وقال معلق في صحيفة هاآرتس اليسارية الإسرائيلية إن إسرائيل تخاطر بتحويل الفتاة إلى "جان دارك فلسطينية"، في إشارة إلى الفتاة الفرنسية التي تحولت إلى رمز للنضال ضد الاحتلال البريطاني في القرن الخامس عشر وجعلتها الكنيسة الفرنسية قديسة.

وتواجه عهد التميمي لائحة اتهام تضم 12 تهمة. وأبرز الاتهامات هي تهديد جندي إسرائيلي وإلقاء الحجارة والمشاركة في أعمال شغب والتحريض، وإعاقة عمل الجنود وشتمهم.

وقد مثلت عهد أمام محكمة عسكرية إسرائيلية في سجن عوفر في الضفة الغربية وما زالت محاكمتها مستمرة. وتصل عقوبة الإدانة بهذه التهمة للشخص البالغ السجن لما يصل عشر سنوات لكن من غير المرجح صدور مثل هذا الحكم على قاصر مثل عهد التي كان عمرها 16 عاما عند حدوث الواقعة موضع الاتهام.