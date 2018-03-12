حريق متعمد جديد في مؤسسة تركية بألمانيا

شهدت ألمانيا إضرام حريق متعمد آخر في مؤسسة تركية بعد إضرام النار في مسجدين ومبنى تابع لجمعية الصداقة التركية الألمانية خلال يومين.

وذكرت الشرطة أن مجهولين ألقوا مواد حارقة على مركز ثقافي في مدينة آلن بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم (الاثنين).

وأوضحت الشرطة أنه ليس مستبعدا أن تكون هناك خلفية سياسية وراء الحادث.

وشهدت ألمانيا خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الحرائق المتعمدة على مؤسسات تركية، لم يتم استيضاح خلفيتها حتى الآن.

وكانت ألمانيا شهدت إضرام حرائق متعمدة في مسجدين ومبنى تابع لجمعية الصداقة التركية-الألمانية خلال يومين.

وألقيت مواد حارقة في وقت واحد تقريبا في مسجد بالعاصمة برلين ومبنى تابع لجمعية الصداقة الألمانية -التركية في مدينة مشيده بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا ليلة السبت/الأحد.

وكان مجهولون ألقوا مواد حارقة في مسجد بمدينة لاوفن بالقرب من هايلبرون في ولاية بادن-فورتمبرغ جنوبي ألمانيا يوم الجمعة الماضي.

يذكر أن مبادرة نشطاء أكراد نشرت مقاطع فيديو على الإنترنت يُزعم أنها تظهر الهجمات في مدينتي لاوفن ومشيده.

وصنف متحدث باسم الادعاء العام بمدينة أرنسبرغ الألمانية المقطع الخاص بالهجوم في مدينة مشيده بأنه على الأرجح أصلي.

وكان قد تم إلقاء القبض على ثلاثة سوريين في مشيده للاشتباه فيهم، ولكنهم نفوا مشاركتهم في الواقعة.

ومن جانبها لم تستبعد الشرطة في ولاية شمال الراين-فيستفاليا حدوث احتجاجات كردية أخرى ضد الحملة العسكرية التركية في عفرين.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية بالولاية اليوم: "إننا نتعامل مع الأحداث على محمل الجد. وقامت الشرطة بزيادة جاهزيتها".