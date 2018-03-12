تحقيق "قطر 96" يكشف تمويل ملك البحرين لتنفيذ تفجيرات في قطر

كشف الجزء الثاني من تحقيق "قطر 96" عن تورط ملك البحرين في دعم وتمويل عمليات تخريبية داخل قطر بعد فشل محاولة الانقلاب على نظام الحكم عام 1996.

وخلال الجزء الثاني من التحقيق الذي بثته الجزيرة (الأحد) ضمن برنامج "ما خفي أعظم"، قال فهد المالكي أحد أبرز قيادات المحاولة الانقلابية، إن الشيخ حمد بن عيسى، الذي كان حينها ولي عهد البحرين، موله شخصيا لتنفيذ سلسلة عمليات تخريبية تفجيرات، تحت غطاء جبهة معارضة لنظام حكم الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وكشف المالكي أنه حصل حينها على مبلغ 100 ألف دينار بحريني من حمد بن عيسى مقابل استهداف مقرات سيادية في الدوحة، كان بينها مقر دائرة الجوازات الذي وضعت فيه عبوة ناسفة لم تنفجر وعثرت عليها السلطات القطرية في أكتوبر/تشرين الأول 1996.

وأكد المالكي أنه اتصل شخصيا حينها بوكالة رويترز للأنباء وتبنى محاولة التفجير تحت مسمى "منظمة عودة الشرعية".

وعلى وقع عمليات التخريب في الدوحة، كشف التحقيق عن انسحاب الشيخ خليفة بن حمد من المشهد وسفره إلى أوربا بعد خلاف مع الدول الداعمة للانقلاب، حيث يقول السفير الأميركي في قطر في تلك الفترة باتريك ثيورس إن نوايا تلك الدول بدأت تتضح بعد فشل المحاولة، وإنها لم تكن بسبب غضبها من إزاحة الشيخ خليفة من الحكم، بل بدا واضحا أن استقلال قطر كان غير مقبول لتلك الدول التي دعمت الانقلاب، على حد قوله.

وقد استعرض التحقيق مدى الدعم الذي قدم للهاربين من قطر وللمشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة في فبراير/شباط 1996 حيث أظهر التحقيق للمرة الأولى صورا لجوازات السفر الإماراتية والبحرينية التي تم منحها للعسكريين وقيادات الانقلاب القطريين، مما شكل لهم غطاء سياسيا في تلك المرحلة.

أما العميد المتقاعد شاهين السليطي الذي كان مسؤولا في جهاز المخابرات القطرية، فقال إن الأجهزة الأمنية القطرية نجحت في الوصول إلى أدلة مختلفة تدين دور هذه الدول، مما وضعها في موقف محرج، على حد تعبيره.

ملف محاولة الانقلاب عام 1996 أغلق بحسب الشهادات التي وردت في التحقيق باعتقال قائد خلية الانقلاب في الخارج حمد بن جاسم بن حمد الذي كان قد فر إلى سوريا، حيث اعتقل في عملية أمنية خاصة بمطار بيروت، واقتيد في طائرة إلى الدوحة، حسب رواية المسؤول في جهاز المخابرات القطري شاهين السليطي.

وبقيت قضية محاولة الانقلاب في المحاكم القطرية حيث صدرت حينها أحكام مختلفة بينها الإعدام لعدد من قيادات الانقلاب.

في مايو/أيار 2010 طلب الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز من أمير قطر حينها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني العفو عن 21 معتقلا سعوديا تورطوا في محاولة الانقلاب الفاشلة واعتقلتهم السلطات القطرية داخل أراضيها. واستجابت قطر حينها وسلمت المفرج عنهم إلى الأمير متعب بن عبد الله.

وكان الجزء الأول من تحقيق قطر 1996 قد أثبت بالأدلة والوثائق تورط كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في محاولة الانقلاب الفاشلة على نظام الحكم في قطر.