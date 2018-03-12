تحطم طائرة تركية بعد إقلاعها من الإمارات

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن طائرة تركية خاصة على متنها 11 شخصا تحطمت الأحد في جنوب إيران أثناء قيامها برحلة من الإمارات إلى إسطنبول.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أخرى أن الطائرة سقطت في جبل ناءٍ. في سلسلة جبال زاغروس التي تغطيها الثلوج وسط أحوال جوية سيئة.

وقال التلفزيون إن الطائرة التي أقلعت من إمارة الشارقة تحطمت قرب مدينة شهر كورد على بعد 400 كلم جنوب طهران.

من جهتها قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن الطائرة من نوع بومباردييه الكندية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن رضا جعفر زادة مدير العلاقات العامة في المنظمة الإيرانية للطيران المدني أن الطائرة كان على متنها ثمانية ركاب وطاقم من ثلاثة أفراد.

ولم يعرف في الحال رسميا سبب تحطم الطائرة.

ونقلت وكالة تسنيم عن مسؤول آخر في المنظمة نفسها قوله إن "النار تشتعل في الطائرة"، مشيرا إلى أنه "بعد أن طلب قائد الطائرة الإذن بالتحليق على ارتفاع أدنى اختفت الطائرة من شاشات الرادار".

ونقل تلفزيون "ان تي في" التركي عن وزارة المواصلات التركية قولها إن الطائرة مملوكة لشركة بساران القابضة التي مقرها إسطنبول وتعمل في قطاع النفط والإنشاء والسياحة.

وذكر الإعلام الإيراني أنه تم إرسال فرق انقاذ برا إلى موقع تحطم الطائرة والذي يقع في منطقة معزولة نسبيا في جبل هيليز، وهو منطقة محمية في جبال زاغروس.

وذكرت بعض التقارير أن الطائرة سقطت خلال هطل غزير للأمطار.

وصرح مرتضى سليمي رئيس الهلال الأحمر الإيراني للتلفزيون الرسمي إن مروحيتين ستتوجهان صباح الإثنين "للبحث عن حطام الطائرة وجثث الركاب".

وشهدت سلسة جبال زاغروس ماساة جوية في فبراير/ شباط عندما سقطت طائرة من طراز "ايه تي ار-72" بمحركين تابعة لخطوط اسيمان الجوية الإيرانية، ما أدى إلى مقتل الـ66 راكبا الذين كانوا على متنها.

وكانت الطائرة قد اختفت عن شاشات الرادار بعد إقلاعها من طهران في رحلة داخلية فيما كانت الجبال تشهد عاصفة ثلجية.