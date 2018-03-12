بريطانيا: مسؤولية روسيا عن هجوم على جاسوس روسي سابق "مرجحة بشدة"

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إنه "من المرجح بشدة" أن موسكو مسؤولة عن تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في انجلترا باستخدام غاز أعصاب مخصص لأغراض عسكرية

وأوضحت ماي في بيان أمام البرلمان يوم الاثنين أنه إما أن الدولة الروسية مسؤولة مباشرة عن تسميمهما، أو أنها سمحت بوصول الغاز إلى أيدي جهات أخرى. وأمهلت لندن الحكومة الروسية حتى يوم الأربعاء حتى تقدم شرحا لطريقة استخدامها للغاز.

وقالت إن مسؤولين بريطانيين حددوا المادة بأنها تنتمي لمجموعة نوفيتشوك لغازات الأعصاب التي طورها الجيش السوفيتي خلال السبعينات والثمانينات.

وأضافت قائلة "إذا لم نحصل على رد معقول سنخلص إلى أن هذا العمل يرقى إلى حد الاستخدام غير المشروع للقوة من قبل الدولة الروسية ضد المملكة المتحدة" واصفة الهجوم بأنه "عمل متهور وخسيس".

وردت وزارة الخارجية الروسية على الفور وقالت إن تعليقات ماي "عرض سيرك " وجزء من حملة معلومات سياسية ضد روسيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ماريا زخاروفا المتحدثة باسم الوزارة قولها "إنه عرض سيرك في البرلمان البريطاني. الهدف واضح: إنها حملة معلومات سياسية أخرى تستند على الاستفزاز".

ويرقد سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في المستشفى في حالة حرجة منذ الرابع من مارس آذار بعد العثور عليهما فاقدي الوعي في مدينة سالزبري في جنوب إنجلترا.

واتهم التلفزيون الروسي الرسمي بريطانيا بتسميم سكريبال بهدف التأثير على استضافة روسيا لكأس العالم لكرة القدم في يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين.

وقال ديمتري كيسليوف المعروف بأنه أكثر مقدمي البرامج تأييدا للكرملين "حاولوا إلقاء اللوم على روسيا لكن إذا فكرت في الأمر مليا فإن تسميم كولونيل المخابرات الحربية يصب في مصلحة البريطانيين فقط".

وقالت ماي العام الماضي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لإضعاف الغرب والنظام الدولي بالتدخل في الانتخابات. وتعهدت بأن تضمن عدم تدفق المال الفاسد من روسيا إلى بريطانيا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن سكريبال "عمل مع إحدى وكالات المخابرات البريطانية ووقع الحادث في بريطانيا العظمى. هذا ليس أمرا يخص الحكومة الروسية".

وكشف سكريبال عن عشرات الجواسيس الروس للمخابرات البريطانية قبل القبض عليه في موسكو عام 2004. وصدر ضده حكم بالسجن 13 عاما في العام 2006 ثم حصل على حق اللجوء في بريطانيا عام 2010 بعد مبادلته بجواسيس روس.

وحذر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون من أنه إذا ثبت أن روسيا وراء تسميم سكريبال فسترد بريطانيا ردا قويا.

وشبه جونسون أيضا هذه الواقعة بقتل ألكسندر ليتفينينكو جاسوس المخابرات الروسية السابق في لندن عام 2006 عندما تناول شايا أخضر ملوثا بمادة البولونيوم-210 المشعة.

ونصحت السلطات المئات ممن ترددوا على المطعم الإيطالي أو حانة (ميل) في المدينة بغسل ملابسهم بعد العثور على آثار غاز الأعصاب الذي استخدم في تسميم سكريبال وابنته في المكانين.