شاهد: مظاهرة بالسلاح في ولاية أوهايو الأمريكية

نظم مؤيدون لحمل السلاح في الولايات المتحدة مسيرة في ولاية أوهايو الأمريكية وسط مطالب بفرض قيود على الأسلحة في أعقاب هجوم بإطلاق نار في ولاية فلوريدا.

وحمل العديد من المتظاهرين أسلحتهم خلال المظاهرة، بينما رفع آخرون لافتات كتب عليها "السلاح لا يقتل.. الأشخاص هم الذين يقتلون".

وقدم مشرعون في ولاية أوهايو مشروع قانون في وقت سابق من الشهر الجاري لمجلس الشيوخ في الولاية يقضي بفرض حظر على الأسلحة الأوتوماتيكية وشبه الأوتوماتيكية.

لكن معارضي الحظر يقولون إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة الطلب على الأسلحة وزيادة المبيعات غير القانونية للسلاح.

ويأتي هذا الجدل بعد ثلاثة أسابيع من قيام مسلح بإطلاق نار من بندقية شبه أوتوماتيكية داخل مدرسة في ولاية فلوريدا، ما أسفر عن مقتل 14 طالبا وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس.