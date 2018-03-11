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سياسة|أمريكا

شاهد: مظاهرة بالسلاح في ولاية أوهايو الأمريكية

11/3/2018

نظم مؤيدون لحمل السلاح في الولايات المتحدة مسيرة في ولاية أوهايو الأمريكية وسط مطالب بفرض قيود على الأسلحة في أعقاب هجوم بإطلاق نار في ولاية فلوريدا.

وحمل العديد من المتظاهرين أسلحتهم خلال المظاهرة، بينما رفع آخرون لافتات كتب عليها "السلاح لا يقتل.. الأشخاص هم الذين يقتلون".

وقدم مشرعون في ولاية أوهايو مشروع قانون في وقت سابق من الشهر الجاري لمجلس الشيوخ في الولاية يقضي بفرض حظر على الأسلحة الأوتوماتيكية وشبه الأوتوماتيكية.

لكن معارضي الحظر يقولون إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة الطلب على الأسلحة وزيادة المبيعات غير القانونية للسلاح.

ويأتي هذا الجدل بعد ثلاثة أسابيع من قيام مسلح بإطلاق نار من بندقية شبه أوتوماتيكية داخل مدرسة في ولاية فلوريدا، ما أسفر عن مقتل 14 طالبا وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس.

المصدر : رويترز
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