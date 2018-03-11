شاهد: تشييع فلسطيني استشهد في اشتباكات مع إسرائيليين

شيع عشرات الفلسطينيين قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية (الأحد) جثمان فلسطيني استشهد بالرصاص في اشتباك بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وذلك بعد اندلاع المواجهات بين سكان مستوطنة يهودية وقرية فلسطينية قريبة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنودا وصلوا إلى الموقع "واستخدموا وسائل فض أعمال الشغب وأطلقوا الرصاص الحي". وأضاف أنه سيتم النظر في ملابسات الحادث.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن شابا عمره 19 عاما استشهد وأصيب شخص آخر لكن لم يعرف ما إذا كان ذلك برصاص الجنود أم المستوطنين الإسرائيليين.

ويعيش نحو 550 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين يعيش فيهما أكثر من 2.6 مليون فلسطيني.