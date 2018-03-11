شاهد: بوليفيا تصنع عَلما بطول 200 كيلومتر للمطالبة بحقوقها البحرية

صنع البوليفيون عَلمًا أزرق طوله نحو 200 كيلومتر (السبت) لإظهار تأييد جهود الدولة غير الساحلية الرامية لاستعادة السيادة على ممر بحري على المحيط الهادي.

وأمسك عشرات آلاف البوليفيين بما سمّوه "علم استعادة الحقوق البحرية" الذي امتد بطول طريق سريع في جبال الإنديز بين بلدتي أورورو وأباتشيتا على مشارف العاصمة لاباز.

ويهدف إظهار الوطنية إلى تشجيع الفريق القانوني في بوليفيا قبل المرافعات الشفوية التي سيقدمها أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بمطالب البلاد باستعادة السيادة على ممر بساحل المحيط الهادي في تشيلي.

وفقدت بوليفيا المنطقة الساحلية على المحيط الهادي في حرب مع تشيلي أواخر القرن التاسع عشر لكنها تحتفظ ببحريتها وتريد الممر البحري لتعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي والمعادن.

وقال الرئيس إيفو موراليس، بعد أن حلق بطائرة هليكوبتر فوق العلم "سنظهر لمحكمة العدل الدولية ولكل شعوب الكوكب أن قضيتنا عادلة ومنطقية وسليمة".

وتبدأ بوليفيا وتشيلي في 19 مارس/آذار مرافعات شفوية تستمر 9 أيام أمام محكمة العدل الدولية.