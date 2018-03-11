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سياسة|الصين

شاهد: اختبار قطار "رصاصة" جديد في بيجين

11/3/2018

يخضع قطار جديد فائق السرعة (فوشينغ Fuxing) يسمى بـ"الطلقة" أو "الرصاصة" يضم 16 عربة، لاختبارات التشغيل في العاصمة الصينية بيجين، بحسب ما ذكرت الشركة المصنعة، السبت.

وبحسب شركة تانغشان المحدودة التابعة لشركة مهمات السكك الحديدية الصينية، فإن القطار الجديد تبلغ سرعته المصممة 350 كيلومترًا في الساعة ويصل طوله إلى 415 مترا وهو ضعف طول القطارات الحالية، ويمكنه استيعاب أكثر من 1100 راكب.

وتتضمن الاختبارات التشغيلية، التي يجريها طرف ثالث، أكثر من 28 اختبارًا.

ولن يحصل القطار الجديد على رخص التصميم والتصنيع إلا بعد اجتياز كافة الاختبارات.

ويعد قطار (فوشينغ) المصمم والمصنع في الصين بشكل كامل، أكثر اتساعًا وفعالية وكفاءة في استهلاك الطاقة، مع تمتعه بمدة خدمة أطول وقدرات تشغيلية أفضل.

وعلى مدار العقد الماضي، تطورت السكك الحديدية فائقة السرعة في الصين بشكل كبير، إذ تضم البلاد حاليًا أطول شبكة في العالم للسكك الحديدية فائقة السرعة، والتي تم تصميم ثلثها تقريبًا لتشغيل قطارات تسير بسرعة 350 كيلومترًا في الساعة.

المصدر : رويترز + شينخوا
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