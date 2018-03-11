شاهد: احتراق مسجد في برلين على أيدي مجهولين

قام مجهولون بإضرام النار في مسجد يتبع لرئاسة الشؤون الدينية التركية في العاصمة الألمانية برلين.

وقال بيرم تورك، المشرف على شؤون مسجد قوجه سنان التابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية في منطقة رينكندورف ببرلين، إن شهود عيان شاهدوا ثلاثة أشخاص ملثمين وهم يسكبون مواد قابلة للاشتعال على المسجد.

وأضاف تورك أن المهاجمين ألقوا المادة القابلة للاشتعال بعد منتصف الليلة الماضية ولاذوا بالفرار، وأشار إلى أن المسجد احترق بالكامل وبات غير صالح لأداء الصلوات.

من جهتها، قالت الشرطة الألمانية إن الاعتداء على المسجد نفذ من أحد النوافذ المكسورة.

وأشار بيان للشرطة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.