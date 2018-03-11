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سياسة|مصر

القاهرة تهدر مليون متر مكعب من المياه يوميا

العاصمة المصرية القاهرة - أرشيفية
العاصمة المصرية القاهرة - أرشيفية
11/3/2018

قال محافظ القاهرة، عاطف عبد الحميد، الأحد، إن العاصمة المصرية تهدر يوميا نحو مليون متر مكعب من المياه، وتوعد المسرفين بعقوبات فورية.

جاء ذلك في كلمة للمحافظ خلال اجتماع مع مسؤولين محليين بمقر المحافظة وسط العاصمة، وفق الوكالة الرسمية المصرية للأنباء (أ ش أ).

وحذر عبد الحميد المواطنين من "استهلاك المياه بالمعدلات القديمة".

وتأتي تصريحات المحافظ في وقت تتخوف فيه مصر من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية (55.5 مليار متر مكعب) من نهر النيل؛ مصدر المياه الرئيسي لها.

فيما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل؛ السودان ومصر.

ودعا محافظ القاهرة إلى مواجهة ظاهرة إهدار المياه في العاصمة بـ"حزم شديد (..)؛ لأن الحفاظ على المياه أمن قومي، ولابد من تكاتف الجميع لوقف إهدارها".

وكشف أن "العاصمة تهدر نحو مليون متر (مكعب) من المياه يوميا، وهذا يعد إسرافا كبيرا".

وشدد على "ضرورة توقف مظاهر الإسراف في المياه، كغسل السيارات، والسيارات التي تجوب الشوارع لغسلها، وإسراف بعض المتاجر والمقاهي في استخدام المياه".

وأمر عبد الحميد "باتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد كل من يستهلك المياه بإسراف".

وكلف رؤساء الأحياء بـ"تحرير محاضر بيئة بغرامة عشرة آلف جنيه (نحو 550 دولارا أمريكيا) ضد كل من يستخدم المياه في غسل السيارات أو رشها بالشوارع".

كما أمر المحافظ "هيئة النظافة في القاهرة (حكومية) بالمنع الفوري لسيارات رش المياه في الشوارع".

ومن وقت إلى آخر في الصيف ترش هيئة النظافة بالقاهرة (حكومية) شوارع العاصمة الرئيسية بواسطة سيارات معبأة بالمياه؛ للمساعدة في تنظيف الشوارع، وتخفيف درجة الحرارة.

المصدر : الأناضول
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