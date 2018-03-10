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سياسة|الإمارات

وزير إماراتي يهاجم سياسة تركيا إزاء العرب

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش
10/3/2018

قال مسؤول إماراتي كبير (السبت) إن سياسة تركيا إزاء جيرانها العرب ليست "عقلانية" داعيا أنقرة إلى أن "تراعي السيادة العربية".

أنور قرقاش عبر &quot;توتير&quot;

وتوترت العلاقات بين الإمارات وتركيا بسبب موقف تركيا بعدما فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على الدوحة العام الماضي  بزعم دعم الإرهاب. 

وكتب أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات عبر صفحته على تويتر: "لا يخفى على المراقب أن العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها".

وأضاف "لعودة التوازن على أنقرة أن تراعي السيادة العربية وأن تتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية".

ودخلت الإمارات وتركيا في خلاف في ديسمبر/ كانون الأول بعد أن أعاد وزير الخارجية الإماراتي نشر "تغريدة" اعتبرها أردوغان إهانة.

وكان الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات قد أعاد نشر "تغريدة" اتهمت حينئذ قوات تركية بنهب المدينة المنورة قبل قرن من الزمان، ورد أردوغان قائلا إن أموال النفط أفسدت الوزير.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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