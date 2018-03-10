مصر تتصدر قائمة مستوردي الأسلحة من ألمانيا

صادقت حكومة تصريف الأعمال الألمانية، التي تمارس مهامها منذ الانتخابات التشريعية في سبتمبر/أيلول الماضي، على صادرات أسلحة بقيمة نحو ملياري يورو.

وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر أن الملياري يورو تتعلق بقيمة صادرات الأسلحة التي منحت حكومة تصريف الأعمال تصاريح بشأنها خلال الفترة من أكتوبر/تشرين أول 2017 وحتى نهاية فبراير/شباط الماضي.

وبحسب الرد الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية ومجلة "دير شبيغل" على نسخة منه (السبت) فإن مصر تأتي في المرتبة الأولى في قائمة صادرات الأسلحة الألمانية، بقيمة صادرات تبلغ نحو 285 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن هناك انتقادات لتصدير أسلحة ألمانية إلى مصر للاشتباه في ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان خلال مكافحة مسلحين في سيناء، ومشاركتها في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية منذ عام 2015 في حرب اليمن لمكافحة الحوثيين هناك.

يذكر أن الحكومة الألمانية أصدرت في يناير/كانون الثاني الماضي قرارا بوقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.

وجاءت الجزائر في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إليها 261 مليون يورو.

وحلت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة بقيمة صادرات بلغت نحو 167 مليون يورو.

وشملت التصاريح التي أصدرتها حكومة تصريف الاعمال الألمانية خلال تلك الفترة تصدير أسلحة بقيمة 67.5 مليون يورو لقطر و66 مليون يورو لباكستان.

ولم يوضح الرد على نحو محدد نوعية الأسلحة التي أصدرت الحكومة تصاريح بتصديرها.

وذكرت الوزارة في ردها أن من مهمات التسليح التي صدرت بشأنها تصاريح، أسلحة ومواد تمويه وأجهزة متخصصة في إزالة الألغام لحماية المدنيين وعتاد لمهام الأمم المتحدة لحفظ السلام في مناطق التوتر مثل باكستان أو أفغانستان أو لبنان.

وأشارت الوزارة إلى أن قرارات الحكومة الألمانية بشأن تصدير الأسلحة يتم اتخاذها في ضوء قواعد تعود لعام 2000، والتي تنص على أن يكون لمراعاة حقوق الإنسان اعتبار خاص عند اتخاذ مثل هذه القرارات.