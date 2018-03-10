محكمة مصرية تقضي بالإعدام على 10 معارضين

قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر بالإعدام شنقا على 10 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية إمبابة الإرهابية" كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على خمسة آخرين.

وقال مصدر إن اثنين من المحكوم عليهم بالإعدام حوكما غيابيا بينما حوكم غيابيا واحد فقط من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وكان 16 متهما قد أحيلوا للمحاكمة وتوفي أحدهم خلالها.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين في القضية بأنهم أسسوا جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة وحيازة الأسلحة النارية.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: محمد حمدي زكى، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبد الحميد، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم سيد، إسلام صابر، محمد حسن محمود جاد، حمدي درويش بيومي، محمد محمود عبد المنعم.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن المحكوم عليهم مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين وتولوا حماية مظاهرات نظمتها الجماعة بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إليها في 2013.

وتنفي جماعة الإخوان التي حظرتها الحكومة وأعلنتها منظمة إرهابية بعد عزل مرسي أي صلة لها بجماعات مسلحة أعلنت مسؤوليتها عن هجمات خلال السنوات الماضية.

وكانت المحكمة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة قد أحالت يوم 31 يناير كانون الثاني أوراق المتهمين العشرة إلى المفتي طلبا للرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم وأجلت النطق بالحكم إلى اليوم.

ولا بد من طلب الرأي الشرعي في أحكام الإعدام التي تصدرها محاكم الجنايات، لكن رأي المفتي غير ملزم.

ويحق لمن حوكموا حضوريا الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية ولها أن تؤيده أو تعدله فيصبح نهائيا وباتا، فإذا ألغته تعاد المحاكمة أمامها.

أما من صدر الحكم عليهم غيابيا فتعاد محاكمتهم تلقائيا أمام محكمة الجنايات نفسها إذا سلموا أنفسهم أو ألقي القبض عليهم.