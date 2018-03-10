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سياسة|تونس

علي العريض: استقلت من رئاسة الوزراء لإنقاذ تونس

9/3/2018

قال علي العريض، رئيس وزراء تونس الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، إنه كان من الصعب عليه الاستمرار في منصبه بعد الأحداث "الإرهابية" والانقسامات السياسية التي وقعت عام 2013.

وأشار العريض إلى أنه كان أمام خيارين؛ إما أن يتمسك بالشرعية ودفع البلاد للانقسام أو الاستقالة فاختار الاستقالة لإنقاذ تونس. 

 وأضاف العريض، في حواره مع "الجزيرة مباشر": "كان أمامنا خياران إما أن نتمسك بالشرعية والحكم وندفع البلاد للانقسام والحرب الأهلية وتوفير فرصة للآخر الذي يتربص بتونس من الداخل والخارج أو الاستقالة فقبلنا الاستقالة لإنقاذ تونس من أزمة سياسية هددت الوحدة الوطنية، ولم نترك الحكومة إلا بعد أن وضعنا البلاد على طريق الانتخابات ومكناها من الدستور". 

المصدر : الجزيرة مباشر
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