شكوى قطرية لمجلس الأمن عن خروقات إماراتية وبحرينية لأجوائها

وجّهت البعثة القطرية لدى الأمم المتحدة رسالة جديدة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية تطلعه فيها على انتهاكات بحرينية وإماراتية للسيادة القطرية خلال هذا العام.

وأبلغت قطر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عن انتهاكات إماراتية وبحرينية لأجوائها، وذلك في رسالة وجهتها المندوب الدائم للدوحة لدى الأمم المتحدة، علياء آل ثاني، إلى الأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، المندوب الهولندي، كاريل فان أوستريم.

وتكشف الرسالة أن طائرة عسكرية بحرينية حلقت فوق المنطقة الاقتصادية القطرية الخالصة يوم 28 من فبراير/شباط الماضي على ارتفاع نحو مئة متر فقط، واستتبع ذلك تحريك طائرة حربية قطرية قبل أن تغادر الطائرة البحرينية المنطقة.

وفي 14من يناير/كانون الثاني الماضي، حلقت طائرة عسكرية إماراتية فوق المياه الإقليمية القطرية دون إذن من السلطات القطرية.

وفي 25 من الشهر المنصرم، اقتربت طائرة عسكرية إماراتية حتى لامست حدود دولة قطر واستدعى ذلك الاتصال بطاقم الطائرة قبل أن تغيّر مسارها.

ووصفت الرسالة تلك الخروقات بأنها خطيرة، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، محذرةً من استمرار محاولات الدولتين لافتعال حوادث من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.

ودعت رسالة بعثة قطر لدى الأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ ما يلزم لإنهاء الانتهاكات البحرينية والإماراتية، مؤكدة أن الحكومة القطرية تحتفظ بحق الرد والدفاع الذي تكفله المواثيق الدولية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين -إضافة إلى مصر- قررت فجر الخامس من يونيو/حزيران 2017 قطع العلاقات مع دولة قطر وفرض حصار بإغلاق كافة المعابر (الأرضية والجوية والبحرية) معها، وبررت تلك الدول قرارها بادعاءات لم تستطع إثباتها أمام المجتمع الدولي.