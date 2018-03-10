شاهد: مسلح يقتل ثلاث نساء بدار للمحاربين القدامى في كاليفورنيا

قالت الشرطة إن ثلاث نساء ومسلحا احتجزهن رهائن في دار للمحاربين القدامى في ولاية كاليفورنيا عثر عليهم قتلى يوم الجمعة في نهاية مأساوية لحصار الدار مترامي الأطراف.

وقالت الشرطة إن الدار يعيش فيه أعضاء سابقون في الجيش الأمريكي من المعاقين وكبار السن.

وفي وقت سابق قال سناتور بالولاية للصحفيين إن المسلح كان عضوا في باثواي هوم وهو برنامج للمحاربين القدامى الذين يعانون من إجهاد ما بعد الصدمة وإن الضحايا يعتقد أنهن من العاملات في الدار.

وذكرت وسائل إعلام محلية ومسؤولون أن مسلحا دخل حفلا في دار للمحاربين القدامى المعاقين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الجمعة وأطلق النار واحتجز ثلاثة رهائن على الأقل. وقال كريس تشايلدز المتحدث باسم دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا في مؤتمر صحفي إن الشرطة لم تتصل بالرجل المسلح داخل الدار في منطقة نابا فالي على بعد نحو 50 ميلا شمال شرقي سان فرانسيسكو لكن يعتقد أنه يحمل بندقية وأن المسلح وأحد أفراد شرطة دوريات الطرق في كاليفورنيا تبادلا إطلاق النار.

ووصفت شرطة المقاطعة المسلح مرتكب الواقعة بأنه "مطلق نار نشط" وتقول إدارة شؤون المحاربين القدامى في الولاية، إن المنزل الذي افتتح عام 1984 هو أكبر منزل للمحاربين القدامى في البلاد، ويسكنه نحو ألف من المسنين والمعوقين.