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سياسة|السعودية

شاهد: سعوديات يركضن في الشوارع احتفالا باليوم العالمي للمرأة

10/3/2018

أخذت مجموعة من النساء بالركض في شوارع مدينة جدة السعودية احتفالا باليوم العالمي للمرأة مساء (الخميس) الماضي.

والركض أحد حقوقهن المكتسبة حديثا، في إطار ما يوصف برؤية إصلاحية يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

وبوسع النساء في السعودية الآن حضور مباريات كرة القدم والمشاركة في ممارسة الرياضة، وبحلول الصيف سيسمح لهن بقيادة السيارات.

ولا تزال السعودية، برغم الإصلاحات، أحد أشد البلاد من حيث القيود المفروضة على النساء في العالم.

ولا تتقلد نساء مناصب وزارية في المملكة التي تبقي أيضا على نظام ولاية الأمر على النساء من أقاربهن الذكور بما يعني وجوب موافقتهم على القرارات المهمة.

وفي الحي التاريخي في مدينة جدة ركضت نساء مبتسمات ومرتديات عباءات وهللن في سعادة وقفزت إحداهن في مرح وهن يهرولن عبر الأزقة الهادئة وسط دهشة أصحاب المتاجر.

وسمحت الحكومة بحصص الرياضة البدنية للفتيات في المدارس العام الماضي وبدأت إصدار تراخيص للنوادي النسائية لكن السعوديين لم يعتادوا بعد رؤية نساء يركضن في أماكن عامة.

وقالت سما وهي طالبة جامعية "هذه فقط بداية لثورة للنساء في السعودية. في الوظائف وفي حياتنا وفي المجتمع، كل شيء سيتغير بالنسبة للنساء السعوديات".

وتدرس سما في مجال السينما وهو تخصص ستتمكن من استخدامه في بلدها هذا العام بعد رفع حظر دام 35 عاما على دور العرض السينمائي.

وقالت ياسمين حسين وهي عضو في مجموعة (بليس رانرز) التي نظمت الحدث إن الهدف منه هو تمكين النساء.

وأضافت "هذه رسالة نود أن نبعث بها لهن ونقول.. تعالين، لستن وحدكن، سنحقق هذا معا وقد حان الوقت".

وتابعت "نأمل بحلول العام المقبل أن تكون النساء في السعودية قد حصلن على مزيد من الحقوق، الحقوق التي نستحقها".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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