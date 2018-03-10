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سياسة

شاهد| النائب العام القطري: سنلاحق دول الحصار قضائيا حتى النهاية

10/3/2018

قال النائب العام القطري علي المري إن قطر ستلاحق دول الحصار أمام المحاكم الدولية إلى النهاية فيما ارتكبته ضدها وضد مواطنيها والمقيمين فيها من انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأضاف علي بن فطيس المري، في مؤتمر صحفي بجنيف أمس أن لجنة التعويضات التي شكلتها قطر منذ الأسبوع الأول للحصار الجائر ضدها تلقت أكثر من عشرة آلاف قضية، مشيرا إلى أنه تم قطع شوط كبير في الإجراءات المتعلقة بـ4217 قضية أمام الجهات المختصة والمحاكم الدولية.

وأوضح النائب العام القطري أنه تمت الاستعانة بمكاتب خبرة عالمية لمتابعة تلك القضايا ومقاضاة دول الحصار.

يذكر أن كلا من السعودية والإمارات والبحرين -بالإضافة لمصر- قررت فجر الخامس من يونيو/حزيران 2017 الموافق لأيام شهر رمضان الماضي، قطع العلاقات الشاملة مع دولة قطر وفرض حصار بإغلاق كافة المعابر (الأرضية والجوية والبحري) معها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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