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سياسة

شاهد: المدعي البريطاني السابق يطالب بتعويض المتضررين من حصار قطر

اللورد غولد سميث، المدعي العام البريطاني السابق
اللورد غولد سميث، المدعي العام البريطاني السابق
10/3/2018

دعا اللورد غولد سميث المدعي العام البريطاني السابق ورئيس المجلس الأوربي الآسيوي للنزاعات، إلى تعويض القطريين المتضررين من الحصار الذي فرض على قطر.

وأوضح سميث، خلال مؤتمر صحفي أمس مع النائب العام القطري علي بن فطيس المري في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن القطريين عانوا العديد من الانتهاكات لحقوقهم الأساسية بسبب هذا الحصار.

وأضاف "رغم أن المواطنين القطريين والاقتصاد القطري أظهروا صمودا استثنائيا في مواجهة الحصار فإن الحصار تسبب في معاناة كبيرة"، معتبرا أن هناك خرقا مستمرا وكبيرا للحقوق الأساسية للقطريين بسبب الحصار، إذ توقف نقل الخدمات والأشخاص بين قطر وجيرانها، وتضررت الشركات والأفراد.

ولفت إلى وقوع تجاوز كبير في حقوق الإنسان من خلال التفريق بين العديد من الأسر، ومنع الطلاب القطريين في دول الحصار من مواصلة التعليم، وهو ما يتوجب على دول الحصار تعويض المتضررين جراء الأضرار والانتهاكات التي وقعت بحق القطريين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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