تيلرسون "ليس على ما يرام" ويلغي أنشطته في كينيا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ريكس تيلرسون ألغى جدول أعماله اليوم السبت في ثاني يوم من زيارته لكينيا لأنه "يشعر بأنه ليس على ما يرام".

وقال المتحدث ستيف غولدستاين "وزير الخارجية يشعر أنه ليس على ما يرام بعد يومي عمل طويلين على قضايا كبرى مثل كوريا الشمالية، وقد ألغى أنشطة اليوم".

وأوضح غولدستاين وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة والشؤون العامة بوزارة الخارجية أن بعض الأنشطة ستنعقد دون حضوره، ويجري بحث إمكانية تحديد مواعيد جديدة لأحداث أخرى.

وبدأ تيلرسون (65 عاما) أولى جولاته الدبلوماسية إلى أفريقيا منذ أربعة أيام وزار إثيوبيا وجيبوتي وكينيا ومن المقرر أن يزور نيجيريا وتشاد.

وخلال جولته، شارك أيضا من وراء الكواليس في محادثات داخل الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال مسؤول بالسفارة الأمريكية في العاصمة الكينية نيروبي إن السفير بوب غوديك ووزيرة الصحة الكينية سيسيلي كاريوكي سيحضران أحداثا كان من المقرر أن يحضرها تيلرسون صباح اليوم السبت.

وكان من المنتظر أن يضع تيلرسون إكليل زهور عند موقع السفارة الأمريكية في نيروبي حيث وقع تفجير عام 1998 سقط فيه أكثر من 200 قتيل، وأن يشارك في لقاء يسلط الضوء على المساعدات الأمريكية لأفريقيا في قطاع الصحة.