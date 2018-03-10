بوتين يتهم واشنطن بالقيام بـ "أعمال قذرة"

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة أمريكية، الولايات المتحدة بأنها تمارس "أعمالا قذرة" وتلقي باللوم على الآخرين فيها.

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة (أن. بي.سي ) الأمريكية "من هم هؤلاء الناس الذين يعتقدون ذلك، وما هي الأعمال القذرة؟ أنا لا أقوم بأي عمل قذر.. كل ما أقوم به واضح.. هذا الختم (القذارة) موجود عندكم".

وأضاف يوتين، في التصريحات التي أوردتها وكالة (سبوتنيك) اليوم السبت "لديكم أشخاص يحبون القيام بأعمال قذرة فلذلك تعتقدون أننا نفعل الشيء نفسه.. لا شيء من هذا القبيل".

وكان بوتين أعلن، في المقابلة ذاتها، أن روسيا لا تبرر التدخل في الانتخابات الأمريكية ولا تفعل ذلك، ولم يستبعد في الوقت ذاته، قيام بعض الأفراد باستخدام أدوات معينة في بلدان أخرى وإرسال معلومات ذات صلة من فرنسا أو ألمانيا أو آسيا أو حتى روسيا، لكن هذا لا علاقة له بالسلطات الروسية، بحسب قوله.

يذكر أن العلاقات الروسية الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014، كذلك ازدادت العلاقات بين موسكو وواشنطن تأزما، إذ أغلقت الولايات المتحدة القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، ومباني الممثلية التجارية الروسية في نيويورك وواشنطن، ردا على تقليص عدد الموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا، الذي جاء بدوره رداً على مصادرة الولايات المتحدة بعض المباني الدبلوماسية الروسية على أراضيها.