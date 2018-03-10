البث الحي
سياسة

بوتين يتهم واشنطن بالقيام بـ "أعمال قذرة"

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مصغيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مصغيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
10/3/2018

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة أمريكية، الولايات المتحدة بأنها تمارس "أعمالا قذرة" وتلقي باللوم على الآخرين فيها.

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة (أن. بي.سي ) الأمريكية "من هم هؤلاء الناس الذين يعتقدون ذلك، وما هي الأعمال القذرة؟ أنا لا أقوم بأي عمل قذر.. كل ما أقوم به واضح.. هذا الختم (القذارة) موجود عندكم".

وأضاف يوتين، في التصريحات التي أوردتها وكالة (سبوتنيك) اليوم السبت "لديكم أشخاص يحبون القيام بأعمال قذرة فلذلك تعتقدون أننا نفعل الشيء نفسه.. لا شيء من هذا القبيل".

وكان بوتين أعلن، في المقابلة ذاتها، أن روسيا لا تبرر التدخل في الانتخابات الأمريكية ولا تفعل ذلك، ولم يستبعد في الوقت ذاته، قيام بعض الأفراد باستخدام أدوات معينة في بلدان أخرى وإرسال معلومات ذات صلة من فرنسا أو ألمانيا أو آسيا أو حتى روسيا، لكن هذا لا علاقة له بالسلطات الروسية، بحسب قوله.

يذكر أن العلاقات الروسية الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014، كذلك ازدادت العلاقات بين موسكو وواشنطن تأزما، إذ أغلقت الولايات المتحدة القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، ومباني الممثلية التجارية الروسية في نيويورك وواشنطن، ردا على تقليص عدد الموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا، الذي جاء بدوره رداً على مصادرة الولايات المتحدة بعض المباني الدبلوماسية الروسية على أراضيها.  

المصدر : الألمانية
المزيد من سياسة

شاهد: باللكمات وأحشاء الخنازير.. مشادة حامية داخل برلمان

(الجزيرة)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)