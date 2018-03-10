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سياسة|أمريكا

السجن 7 سنوات على أكثر رجل مكروه في أمريكا

اعتبرت وسائل إعلام شكريلي (وسط) أنه أكثر رجل مكروه في أمريكا في الوقت الراهن
اعتبرت وسائل إعلام شكريلي (وسط) أنه أكثر رجل مكروه في أمريكا في الوقت الراهن
10/3/2018

صدر حكم بالسجن لمدة سبع سنوات على رجل الأعمال الأمريكي مارتن شكريلي الذي اكتسب سمعة سيئة بعدما رفع أسعار عقار مرض نقص المناعة المكتسبة "إتش آي في" بأكثر من خمسين مثلا.

ووجدت هيئة محلفين في نيويورك أن شكريلي مذنب في محكمة اتحادية في تهمتين بالاحتيال في الأوراق المالية وواحدة بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية في أغسطس/آب. 

وقال الادعاء إنه أساء إدارة أموال في الفترة من أكتوبر/تشرين أول عام 2009 إلى مارس/آذار عام 2014 فيما يتعلق بصندوقي تحوط كان يديرهما وهما: إم إس إم بي كابيتال مانجمينت وإم إس إم بي هيلثكير.

وأصدر أمس الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات القاضي كيو ماتسوموتو حسبما أكد كاتب المحكمة لوكالة الأنباء الألمانية.

ولا يتعلق الحكم مباشرة برفع الأسعار، غير أن الحادث هو واحد من حوادث كثيرة جعلته سيئ السمعة ومكروها في السنوات القليلة الماضية.

وبدا الشاب (34 عاما)، نادما وبكى لدى صدور حكم المحكمة، وفقا لتقارير وسائل إعلامية من قاعة المحكمة.

وقال في تصريحات نقلتها شبكة سي إن بي سي: "لم أتصرف أبدا بدافع الأموال. كنت أحاول أن أبني مكانتي وسمعتي".

واعتبرته وسائل إعلام أمريكية أنه أكثر رجل مكروه في أمريكا في الوقت الراهن. 

المصدر : الألمانية
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