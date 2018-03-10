البث الحي
سياسة|إيران

اعتقال 4 أشخاص اعتلوا شرفة السفارة الإيرانية في لندن

المحتجون بدلوا العلم الإيراني بعلم طائفتهم
المحتجون بدلوا العلم الإيراني بعلم طائفتهم
10/3/2018

احتجز أربعة أشخاص بعدما اعتلوا شرفة الطابق الأول للسفارة الإيرانية في لندن يوم الجمعة ولوحوا بأعلام للاحتجاج على الحكومة في طهران.

وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية لندن اليوم إن الأربعة احتجزوا للاشتباه بتورطهم في أضرار جنائية ولوجودهم بصورة غير قانونية في مقر دبلوماسي.

ولم يصب أحد بأذى خلال الواقعة واحتجز الأربعة بعدما نزلوا طوعا بعد نحو ثلاث ساعات.

وقال السفير الإيراني في بريطانيا حميد بعيدي نجاد، في تغريدة على تويتر إن المهاجمين من "أنصار الطائفة الشيرازية" وإنهم بدلوا العلم الإيراني بعلم طائفتهم. وأكد سلامة جميع العاملين بالسفارة. 

وكان رجل الدين الشيعي آية الله العظمى السيد الصادق الحسيني الشيرازي منتقدا قويا لقيادة رجال الدين الإيرانيين. وكانت السلطات ألقت القبض على ابنه في الآونة الأخيرة بتهمة إهانة المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي احتج على الحادث للسفير البريطاني في طهران.

وقال المتحدث بهرام قاسمي "بريطانيا مسؤولة عن سلامة الدبلوماسيين الإيرانيين".

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن المهاجمين كانوا يحملون سكاكين وعصىً. وقالت قناة (برس تي.في) الإيرانية التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية إن جماعة دينية تقف وراء الهجوم دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

و"الشيرازية" طائفة شيعية إثنا عشرية تنسب إلى رجل من آل الشيرازي الفارسي، ويعرف عنه توريث مرجعيته لأبنائه، بدلا من المتعارف عليه عند الشيعة الإثني عشرية، من شروط معينة لنيل درجة المرجعية، ليس من بينها التوريث.

وللطائفة الشيرازية أتباع في دول عديدة، منها إيران والعراق ولبنان وسوريا وباكستان وأفغانستان، لكنها تعارض نظام الحكم القائم على ولاية الفقيه في طهران.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

شاهد: باللكمات وأحشاء الخنازير.. مشادة حامية داخل برلمان

(الجزيرة)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية في 2021

كورونا.. الصحة العالمية تتوقع سيطرة تدريجية (رويترز)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)