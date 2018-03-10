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سياسة|تركيا

أردوغان: 850 كيلومترا مربعا تحت سيطرتنا في عفرين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
10/3/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (السبت) إن القوات التي تنفذ عملية "غصن الزيتون" حررت حوالي 850 كيلومترا مربعا في منطقة عفرين السورية ممن وصفهم بـ"الإرهابيين".

وأضاف أن الهدف المقرر هو بسط السيطرة على ألفي كيلومتر مربع.

جاء ذلك في خطاب جماهيري اليوم (السبت) قبيل مشاركته في المؤتمر العام السادس لفرع حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم) في ولاية "مرسين"، جنوبي تركيا.

وأكد أن غاية بلاده "ليست السيطرة على الأراضي، إنما القضاء على من سماهم "الإرهابيين"، مضيفا "أينما يتواجد الإرهابيون، فنحن هناك (للقضاء عليهم)".

وأشار إلى مواصلة قوات "غصن الزيتون" تقدمها صوب عفرين، وأردف قائلا "نحن متجهون إلى عفرين، لأنهم أرادوا إنشاء ممر إرهابي هناك (على حدود تركيا). قلنا لهم لن نسمح بذلك".

وتابع "اعتقدوا أننا سنكتفي بالكلام فقط، إلا أنهم لا يعرفون الأمة التركية وقواتها المسلحة، وإثر ذلك بدأت قواتنا الأمنية بالقيام باللازم".

ومنذ 20 من يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، منظمتي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية و"تنظيم الدولة" في المنطقة.

وتقول تركيا إنها تتخذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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