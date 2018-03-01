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سياسة|أمريكا

180 ألف دولار تعويض لـ3 مسلمات أجبرتهن الشرطة الأمريكية على خلع حجابهن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
1/3/2018

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، أن مدينة نيويورك ستدفع تعويضا قدره 180 ألف دولار لثلاث مسلمات بعد أن أجبرتهن شرطة المدينة على خلع حجابهن، أثناء الحصول على صور رسمية لهن.

وأفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، بأن محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك، أمرت بدفع تعويض قدره 60 ألف دولار لكل مسلمة، ضمن تسوية ثلاث دعاوى قضائية رفعتها النساء الثلاث.

وتعود إحدى الدعاوى لعام 2012، عندما تم اقتياد فتاة مسلمة إلى مركز للشرطة إثر مشاجرة مع زميلات لها بإحدى المدارس، ومطالبتها بخلع حجابها لالتقاط صورة لها ضمن الإجراءات التي تتخذها الشرطة.

وتتعلق الدعوتان الأخريان بقضيتين مماثلتين تعودان لعامي 2015 و2016.

ونقلت مجلة نيوزويك، عن إحدى المسلمات الثلاث قولها إنها أجبرت على خلع حجابها لمدة نحو 20 دقيقة وسط مجموعة من الرجال.

كما ذكرت أخرى أن الشرطة خلعت عنها حجابها بالقوة في موقع إلقاء القبض عليها.

يشار إلى أن شرطة نيويورك، عدّلت من سياساتها المتعلقة بأغطية الرأس في مارس/ آذار 2015.

وأعلنت الشرطة أن الأشخاص لديهم حق اختيار الخضوع للتصوير داخل غرف خاصة بواسطة مسؤول شرطي من نفس جنسهم.

المصدر : الأناضول
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