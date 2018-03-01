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سياسة|إيران

نائبة روحاني: نحن ضد فرض الحجاب بالعنف والقمع

معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني حسن روحاني
معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني حسن روحاني
1/3/2018

قالت معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المسؤولة عن شؤون المرأة والأسرة، الأربعاء، إنهم ضد الإبقاء على الحجاب في البلاد من خلال ممارسة القمع والعنف.

ولفتت ابتكار خلال مؤتمر صحفي من طهران؛ بمناسبة يوم المرأة في إيران، إلى أن الحجاب "ضرورة قانونية" في إيران، موضحة أنه "تم تطبيقه بناء على طلب شعبي بعد الثورة الإيرانية؛ من أجل عرقلة أية محاولات لاستغلال هذا الأمر اجتماعيًا".

وحول الاعتقالات التي تحدث بسبب الحجاب، قالت ابتكار "أرى ضرورة تناول مثل هذه الموضوعات بشكل أكبر مع الأجيال الجديدة، وأخذ آرائهم وطلباتهم على محمل الجد".

وتابعت في ذات السياق قائلة "نحن ضد الحفاظ على الحجاب في إيران بواسطة العنف والقمع"، مشيرة أنهم يواصلون عقد لقاءات مع العلماء والمرجعيات الدينية من أجل تمكين المرأة من السفر بمفردها دون إذن زوجها.

وشددت على أن هذه الموضوعات تعتبر من بين القضايا ذات الأولوية لدى الحكومة.

المصدر : الأناضول
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