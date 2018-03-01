محكمة فرنسية ترفض تسليم تونس أحد رموز نظام بن علي

قضت محكمة استئناف في جنوب شرق فرنسا الأربعاء برفض طلب تسليم منصف الماطري المقرب من الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي والمحكوم عليه في تونس في قضية تبييض أموال.

وجاء قرار المحكمة على خلال قرار للنيابة العامة.

ويمكن للنيابة العامة التي كانت أيدت ترحيل الماطري بناء على اثنين من الأسباب الخمسة التي استندت إليها السلطات التونسية في طلبها، الطعن في القرار.

وكان المنصف الماطري (83 عاما) وصل إلى فرنسا في عام 2011 حيث حصل على الإقامة. وتم توقيفه في 10 يونيو/حزيران 2017 في ميناء مرسيليا (جنوب شرق) لدى رسو سفينة رحلات بحرية كان على متنها بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات التونسية.

والمنصف الماطري هو والد صخر الماطري الصهر السابق لبن علي.

وطلبت تونس تسليمه إثر صدور ثلاثة أحكام بحقه في عام 2012 في ملفات تبييض أموال واستيلاء على قطع أثرية.

وصدرت مذكرتا توقيف بحقه إحداها في 28 سبتمبر/أيلول 2011 وشملت 50 من المقربين من بن علي في وقائع تتعلق بتبييض أموال ضمن عصابة منظمة و"الانخراط في عصابة أشرار بهدف ارتكاب اعتداء على أشخاص أو أملاك".

وبعد أن ندد محاميا المتهم أنتونين ليفي وأوفيليا كلود بـ "خلل وعدم اكتمال في الاجراءات"، طلبا من المحكمة في اكس أون بروفانس (جنوب شرق) رفض طلب التسليم معتبرين أن الوقائع التي استندت إليها السلطات التونسية سقطت بمرور الزمن.

وقال ليفي إن " السيد الماطري سعيد بأن القضاء الفرنسي رفض طلب التسليم"، لافتا إلى أنه "ذو دوافع سياسية أكثر منها قانونية".

وقال المحامي في جلسة 8 فبراير/شباط إن " السلطات التونسية تعرف منذ 2011 أن المنصف الماطري يعيش في فرنسا لكنها استفاقت حين بات نجله صخر الماطري، الصهر المفضل السابق (لبن علي)، في طريقه للحصول على جنسية جزر السيشل. فحدثتهم أنفسهم في تونس أنه يتعين التحرك ضد الأب(المنصف) للوصول إلى الابن (صخر)".