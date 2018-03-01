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سياسة

شاهد: مهاجرون صغار بإيطاليا يتوسلون للبقاء وسط وعود بترحيلهم

1/3/2018

ليس مهما للمهاجر إلى إيطاليا محمد تيجاوي (17 عاما) أن يكسب مباراة في تنس الطاولة أو يلحق بحافلة ستمر بالمدرسة التي يتعلم فيها، لكن ما يهمه مصيره في هذه الدولة الأوربية.

ويقيم تيجاوي وهو من غانا في مركز لاستقبال المهاجرين الصغار الذين لا أُسر لهم بميناء كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية ومشكلته أن الأحزاب السياسية تعد قبل انتخابات الرابع من مارس/آذار باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرةويخشى تيجاوي ترحيله إلى بلاده.

وقال "نحن نتوسل إلى الحكومة الإيطالية أن تساعدنا". وأضاف "نحن نأتي إلى هنا لنذهب إلى المدرسة لأننا نريد أن يكون مستقبلنا جيدًا".

وخلال السنوات الأربع الماضية وصل إلى إيطاليا أكثر من 600 ألف مهاجر قوبلت هجرتهم بغضب شعبي يتزايد مع اقتراب الانتخابات وهو يمثل ضغطًا متزايدًا على الحكومة القادمة فيما يتعلق بقضية الهجرة.

ووعد ائتلاف يضم حزب رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني وحزبًا مناهضًا للهجرة بترحيل مئات الآلاف من المهاجرين.

المصدر : رويترز
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