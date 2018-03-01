شاهد| طبيبة في الغوطة: 500 قتيل خلال 10 أيام

قالت أماني بللور، إحدى الطبيبات المتبقيات في الغوطة الشرقية، إن عدد الضحايا المدنيين نتيجة قصف النظام السوري وروسيا للغوطة الشرقية أكثر من 500 قتيل وآلاف الجرحى خلال 10 أيام.

وأضافت بلور -خلال مناشدة أطلقتها عبر شاشة الجزيرة- اليوم أن المستشفيات الميدانية في غوطة دمشق تعمل بصعوبة شديدة، في ظل ارتفاع أعداد الجرحى ونقص كبير من المواد الطبية التي يمنعها النظام السوري عن الغوطة.

وقال مراسل الجزيرة إن عدد قتلى قصف طائرات النظام وروسيا على الغوطة ارتفع اليوم إلى 19 مدنيا.

وأضاف نقلاً عن مصادر ميدانية بأن غارات جوية مكثفة استهدفت اليوم الخميس مدنا وبلدات في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، في خرق لهدنتي مجلس الأمن وروسيا، وسط تبادل للاتهامات بشأن خروج المدنيين.

وقالت المصادر إن الغارات استهدفت دوما وحرستا وزملكا وعربين وكفر بطنا وحمورية وجسرين في الغوطة، رغم دخول الهدنة الروسية اليومية التي يفترض أن تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر خمس ساعات.