شاهد| السيسي: "وأنا صغير قلت لربنا لو معايا 100 مليار دولار هغيّر مصر"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تمنى من الله عندما كان صغيرًا أن يكون معه 100 مليار دولار، لكي يُغيّر حياة الفقراء والبسطاء، على حد قوله.

وأضاف السيسي، خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة، يوم الخميس: "وأنا صغير كنت أشوف المناطق العشوائية، وأقول يارب لو اديتني 100 مليار دولار لأصرفهم وأخلي الناس تعيش كويس.. بس أنا معييش الفلوس دي".

يذكر أن محافظ البنك المركزي المصري قال في مؤتمر لإعلان ترشح السيسي الشهر الماضي أن المعونات الخليجية لمصر بلغت 30 مليار دولار.

ويقول مراقبون إن الاقتراض الخارجي لمصر بلغ 79 مليار بنهاية يونيو الماضي، ما يجعل الحصيلة التي في حوزت السيسي نظريا تجاوز مبلغ 100 مليار دولار.

ويعاني مصريون من ارتفاع باهظ للأسعار وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل تدني الأجور وتعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار وارتفاع الدولار من 8.88 جنيه في نهاية عام 2016 ليصل إلى 17.6 جينه في تعاملات الخميس، وارتفاع معدل البطالة الذي تشير الإحصاءات الرسمية إلى تجاوزه نسبة 12%.