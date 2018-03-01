شاهد| السيسي: الإساءة للجيش والشرطة "خيانة عظمى"

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس على ضرورة تجنب الإساءة للجيش والشرطة وقال إنه يعتبر ذلك "خيانة عظمى".

وقال السيسي في احتفال بافتتاح مشروعات تنمية أقيم في مدينة العلمين الجديدة بساحل مصر الشمالي "الجيش والشرطة اللي هم بيمثلوا المصريين يسقط منهم شهداء ومصابين بقالهم دلوقتي أربع سنين أو أكثر… يعني لو حد أساء للجيش والشرطة دا في الآخر بيسيء لكل المصريين".

وبدأ الجيش بالتعاون مع الشرطة منذ نحو ثلاثة أسابيع عملية كبرى ضد عناصر تنظيم الدولة في محافظة شمال سيناء وأجزاء أخرى من البلاد.

وقال الرئيس المصري الذي يسعى للفوز بفترة رئاسة ثانية في انتخابات من المقرر إجراؤها هذا الشهر إن أبناء الجيش والشرطة "بيقدموا أرواحهم علشان البلد دي تبقى في أمان وسلام… لا يليق أبدا الإساءة لهم ومش هنسمح به… الإساءة دي تساوي دلوقتي بالنسبة لي خيانة عظمى".

ويقول قانونيون إن تهمة الخيانة العظمى توجه للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة إذا تخابر مع دولة أجنبية وقت الحرب. وتصل عقوبة هذه التهمة إلى الإعدام.