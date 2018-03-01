شاهد: الجليد يعطل الحياة في بريطانيا وفرنسا

تسبب تواصل هطول الجليد والطقس شديد البرودة جراء موجة باردة قادمة من سيبيريا في تعطل حركة المرور بكثير من بقاع بريطانيا وفرنسا وأوربا، مع تضرر الطرق وخدمات السكك الحديدية بشكل خاص.

كثير من نظم السكك الحديدية تعطلت في الأجزاء الشمالية والشرقية من بريطانيا، الأربعاء، وعانت العديد من نظم خطوط قطارات الأنفاق من التأخر لفترات طويلة، بما في ذلك خط بيكاديلي الذي يربط بين لندن ومطار هيثرو.

وقال مسؤولو الطوارئ إنه جرى إنقاذ الكثير من السائقين من سيارات تقطعت بها السبل. فيما أغلقت المئات من المدارس لليوم الثاني على التوالي.

الطقس أجبر أيضًا عددًا من المستشفيات على إلغاء الإجراءات الاختيارية والعيادات الخارجية.

وفي فرنسا، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس)، أن جزءًا كبيرًا من البلاد في حالة تأهب بسبب مستويات الثلوج والجليد الخطيرة والرياح العنيفة.

تضم المنطقة 47 مقاطعة بالقرب من ساحل المحيط الأطلسي، غربي فرنسا وبالقرب من البحر الأبيض المتوسط.

وتسببت الثلوج في تعطل النقل العام وحركة المرور بالقرب من مدينة مونبلييه الجنوبية، بينما تأخرت رحلات جوية عديدة في المطار المحلي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحثت فرنسا المواطنين على الحد من الحركة، مشيرة إلى أن موجة الثلوج ستستمر حتى يوم الجمعة.