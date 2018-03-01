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سياسة

شاهد: الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيا في القدس على هدم متاجره

1/3/2018

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مواطنًا فلسطينيًا على هدم متاجره، في قرية العيسوية، شمال شرقي القدس المحتلة، بحجة "عدم الترخيص".

وذكرت مصادر صحفية لـ"لأناضول"، أن سلطات الاحتلال فرضت على صاحب المحلات، غرامة مقدارها 70 ألف شيكل (20 ألف دولار).

وذكر شهود عيان من سكان العيسوية، أن المتاجر تعود للمواطن خليل علي خليل محمود.

ونشر مركز إعلام القدس على صفحته بموقع فيسبوك، مقطعًا مصورًا لعملية الهدم.

ولا تعطي سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين في القدس تراخيص بناء للمنازل والمحلات التجارية، بسهولة، كما أنها تكلف مبالغ باهظة تصل إلى مئات الآلاف من الشواكل (الشيكل عملة إسرائيل).

جدير بالذكر أن إسرائيل احتلت القدس الشرقية عام 1967.

وكثفت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة من عمليات الاستيطان، وهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية.

المصدر : الأناضول + فيسبوك
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