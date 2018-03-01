البث الحي
سياسة|أمريكا

استقالة مديرة الاتصالات في البيت الأبيض بعد خضوعها للتحقيق

هوب هيكس مديرة الاتصالات في البيت الأبيض
هوب هيكس مديرة الاتصالات في البيت الأبيض
1/3/2018

تقدمت هوب هيكس (29 عاما) مديرة الاتصالات في البيت الأبيض، باستقالتها من منصبها، الأربعاء.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته هيكس في نص استقالتها المكتوب الذي قالت فيه "أعجز عن إيجاد كلمات أعبر فيها عن امتناني للرئيس دونالد ترمب".

بدوره أصدر البيت الأبيض بيانًا، شكره فيه هيكس، دون توضيح سبب الاستقالة.

وأصدر الرئيس الأمريكي، ترمب بيانًا هو الآخر، ذكر فيه أن المديرة المستقيلة "فعلت كثيرًا من الأشياء الجيدة حتى اليوم".

وفي وقت سابق الأربعاء قال مسؤول بإدارة ترمب، إنّ "استقالة هيكس جاءت بعد خضوعها لتحقيق استمر نحو 9 ساعات، حول قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وتواصل حملة ترمب مع روسيا".

وتعد هوب هيكس واحدة من أكثر مساعدي ترمب ولاء له، إذ تعمل لصالح عائلته منذ 2012.

ووظفت هيكس في إحدى الشركات التابعة لإيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأمريكي، ثم انضمت إلى فريق الحملة الانتخابية لأبيها، عام 2015.

يشار إلى أن التحقيقات الأمريكية في قضية التدخل الروسي تنظر في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا، أو ما إن كان ترمب عرقل تحقيقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حول نفس القضية، من خلال طرد مدير المكتب السابق، جيمس كومي، في مايو/ أيار 2017.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

أردوغان: تطوير لقاح تركي ضد كورونا يتقدم سريعا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد قتلهم مدنيين في أفغانستان.. الجيش الأسترالي يطرد 13 جنديا(فيديو)

الجنرال أنجوس كامبل قائد الجيش الأسترالي(رويترز)

شاهد: باللكمات وأحشاء الخنازير.. مشادة حامية داخل برلمان

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)