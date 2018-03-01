استطلاع: 57% من الأمريكيين يرون ترمب عنصريا

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز أبحاث الشؤون العامة "إن أو آر سي"، في الولايات المتحدة الأمريكية، أن 57% من الأمريكيين يعتقدون أن رئيس بلادهم دونالد ترمب عنصري.

وبحسب الاستطلاع الذي أجري مع ألف و337 من البالغين خلال الفترة ما بين 15-19 شباط/ فبراير الماضي، فإن 57% من الأمريكيين، بواقع 8 من بين كل 10 سود، و وثلاثة أرباع المواطنين من أصول لاتينية، وقرابة نصف البيض يعتقدون أن ترمب شخص عنصري.

ووفقاً للاستطلاع فإن 85% من الديمقراطيين، و21% من الجمهوريين يعتقدون أن ترمب عنصري.

ويعتقد 57% من الأمريكيين أن سياسيات ترمب سيئة بالنسبة للمسلمين، و56% يعتقدون أن سياسيات ترمب سيئة لذوي الأصول اللاتينية، في حين يرى 47% من الشعب الأمريكي أن سياسات رئيسهم سيئة بالنسبة للسود.

ويرى 60% من المسلمين في البلاد، و59% من المهاجرين، و51% من ذوي الأصول اللاتينية، أنهم يواجهون أوضاعًا مناهضة لهم في المجتمع الأمريكي.