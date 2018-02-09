نقابة الصحفيين المغربيين تستهجن زيارة 5 صحفيين لإسرائيل

استهجنت نقابة الصحفيين المغربيين (الجمعة) زيارة أجراها 5 صحفيين من المملكة لإسرائيل.

وشددت النقابة في بيان لها على "موقفها الثابت في مناهضة جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يحتل أرض شعب آخر بالحديد والنار والمجازر والقتل والتشريد والاعتقال والتعذيب".

وأشار البيان إلى وجود حملة للحكومة الإسرائيلية، بواسطة بلاغات (بيانات) لوزارة خارجيتها، تنشرها على نطاق واسع، مفادها أن 5 صحفيين مغربيين "استجابوا لدعوة تلقوها من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بزيارة الكيان، ضمن وفد صحفي عربي، في إطار الدعاية التي تقوم بها إسرائيل لسياستها".

ووفق المصدر نفسه، فإن "هذه الحملة تستهدف الجسم الصحفي المغربي، بغض النظر عن حقيقة انتماء جُلّ الذين استجابوا لهذه الدعوة، لمهنة الصحافة".

ولفت البيان أن "هذه المبادرة التي قام بها الصحفيون الخمسة لا تلزم إلا أصحابها، والجهة التي توسطت فيها، خصوصا وأن الأمر لا يتعلق بإنجاز مهمة صحفية ممولة من المؤسسات التي ينتمي إليها هؤلاء".

وزار 5 صحفيين مغربيين إسرائيل هذا الأسبوع، حيث وضع بعض منهم صورا بمواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي انتقد نشطاء حقوقيين هذه الخطوة.

زيارة الصحفية المغربية نورا الفواري لاسرائيل

واعتبرت النقابة أنّ "ما حصل يعتبر محاولة لاختراق موقف الشعب المغربي من القضية الفلسطينية، وكذلك المواقف الرسمية المغربية الثابتة من هذه القضية، ومن وضعية القدس".