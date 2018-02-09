مصر: الداخلية تعلن تصفية 3 أشخاص في تبادل إطلاق نار

أعلنت وزارة الداخلية المصرية (الجمعة) مقتل ثلاثة مسلحين إثر تبادل إطلاق النار في القاهرة.

ويتزامن ذلك مع إعلان الجيش المصري شن عملية عسكرية واسعة النطاق على "مقار إرهابية" في سيناء (شمال شرقي البلاد).

وقالت الداخلية المصرية في بيان لها إنها رصدت تحركات لحركة "سواعد مصر" المعروفة اختصارًا بـ "حسم"، من أجل "تنفيذ سلسلة عمليات عدائية متزامنة، تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة، بالتزامن مع بدء الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل".

وقالت الوزارة مستندة لمعلومات إن "عددا منهم اتخذ إحدى الشقق السكنية (تحت الإنشاء) في القاهرة وكراً للاختباء وتنفيذ عمل عدائي يستهدف أحد الحواجز الأمنية".

وأشارت إلى أنه "تمت مداهمة الوكر المشار إليه وتبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرع 3 إرهابيين".

وذكر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ‏أن أحد القتلى الذين أعلنت وزارة الداخلية عن تصفيتهم هو صلاح الدين عطية إبراهيم عمارة، والذي اختفى قسريا من يوم 25 من يناير/كانون الثاني 2018 بعد اعتقاله أثناء عودته إلى منزله من محل عمله بالمنطقة الثانية إلى المنطقة الأولى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وأضافت الوزارة أنه تم إلقاء القبض على 14 آخرين في حملة موسعة لاستهداف عناصر الحركة ذاتها، في 7 محافظات (لم تحددها).

ولم يتسن التأكد من الرواية الرسمية من مصادر مستقلة، غير أن مراكز حقوقية غير حكومية بمصر تتهم الأجهزة الأمنية باعتيادها "تصفية مدنيين عزل" حال القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة.

وتشهد مصر عمليات تفجير تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، تبنت بعضها حركة "حسم" التي ظهرت في يوليو/تموز 2016، مستهدفة قضاة ومسؤولين أمنيين وعسكريين في البلاد.

وبدأت مصر (الجمعة) عملية عسكرية واسعة النطاق على "مقار إرهابية" في سيناء، قبل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر حددها عبد الفتاح السيسي لإعادة الاستقرار إلى سيناء.