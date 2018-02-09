شاهد: مقتل 2 وإصابة 55 في تفجير مزدوج بمسجد في بنغازي

قال مسعفون (الجمعة) إن شخصين قتلا وأصيب 55 في تفجير مزدوج داخل مسجد في بنغازي بشرق ليبيا.

وقبل أسبوعين قتل 35 تقريبا في تفجير مزدوج بأحد مساجد المدينة.

وقال سكان إن التفجير وقع أثناء صلاة الجمعة بمسجد صغير بحي الماجوري.

وذكر مصدر عسكري أن العبوتين الناسفتين وضعتا داخل حقيبتين عند باب المسجد وتم تفجيرهما فيما يبدو عن بعد باستخدام هاتف محمول.

ويسيطر على بنغازي ثاني أكبر مدينة في ليبيا قوات تابعة للجيش بقيادة القائد العسكري المتقاعد خليفة حفتر الذي يتخذ من الشرق قاعدة له.

ومن المحتمل أن يخوض حفتر الانتخابات التي يمكن أن تجرى بحلول نهاية 2018.

ولا يعترف حفتر بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها.