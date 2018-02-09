شاهد: عنصر من الدفاع المدني السوري يعجز عن إنقاذ والدته من تحت الأنقاض

أظهر مقطع فيديو بثه ناشطون أحد رجال الدفاع المدني السوري وهو يصرخ ويطلب المساعدة لوالدته العالقة تحت الأنقاض في الغوطة الشرقية، من دون أن يتمكن من إنقاذها.

وتظهر سيدة تبلغ من العمر 80 عاما تحت أنقاض منزلها بعد تعرضه لقصف من طائرات النظام، بينما يستغيث نجلها "أبو صالح الغوطاني" بزملائه في الدفاع المدني للقدوم وإنقاذ والدته. كما خاطب والدته بعدها قائلا "أنا عم بانقذ العالم وما قادر أنقذك يا أمي. احتسبناك في الشهداء يا أمي. الله ينتقم منك يا بشار".

وارتفعت حصيلة قتلى هجمات قوات النظام السوري، منذ صباح الخميس، على غوطة دمشق الشرقية، إلى 75 مدنيًا.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، لمراسل الأناضول، أن القصف استهدف أحياء سكنية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة.

وأضافت أن 27 مدنيًا قتلوا بمدينة عربين، و8 في مدينة دوما، واثنين في مدينة حرستا.

كما شهدت بلدة جسرين مقتل 17 مدنيًا، وحمورية 7 مدنيين، وحزة 4، وسقبا 3، و3 آخرين في مسرابا، واثنان في زملكا، وواحدًا في مديرا، وآخر في بيت سوا.

وأشارت المصادر أن عدد القتلى مرشح للزيادة، بسبب استمرار القصف.

وبذلك تصل حصيلة عدد القتلى المدنيين، جراء تصعيد النظام السوري ضد الغوطة الشرقية، المستمر منذ 29 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى 524 قتيلًا، فيما يقترب عدد المصابين من الألفين.

وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق خفض التوتر، التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة، العام الماضي، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران، وهي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.