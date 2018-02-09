شاهد: الجيش المصري يعلن حالة التأهب القصوى ويبدأ تنفيذ عملية عسكرية شاملة

رفعت القوات المسلحة والشرطة المصرية حالة التأهب للدرجة القصوى.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان رقم 1، لإعلان تنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية "في إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية" في شمال ووسط سيناء، حسبما ذكر اليوم الجمعة بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة.

وقال بيان المتحدث باسم القوات المسلحة إن "خطة المجابهة تشمل مناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل".

وأضاف البيان أن الهدف هو "إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية وتطهير البلاد من البؤر الإرهابية".

وأشار المتحدث العسكري في بيانه رقم 2 إلى قيام قوات الجيش "باستهداف بعض البؤر والأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها العناصر الإرهابية" وتابع أن عناصر من القوات البحرية "تقوم بتشديد إجراءات التأمين على المسرح البحري بغرض قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية".

وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود والشرطة المدنية تشارك في تشديد إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية وإجراءات التأمين للمجرى الملاحي.

وقال التلفزيون المصري إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب سير العمليات العسكرية وسط وشمال سيناء من غرفة العمليات.

وغرد السيسي على حسابه بموقع تويتر قائلا "أتابع بفخر بطولات أبنائي من القوات المسلحة والشرطة لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية أعداء الحياة".

ورفعت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار والتأهب الأمني للدرجة القصوى في جميع محافظات مصر.

وأوضح مصدر أمني للأناضول أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والمشروعات القومية والاستثمارية ومرافق الدولة الحيوية ومحطات الكهرباء والمياه ودور العبادة والأماكن السياحية.

وذكر المصدر، أنه "تم تكثيف الخدمات الأمنية ونشر الارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة في جميع الميادين والمحاور بداخل كل محافظة، وأيضا على الطرق الحدودية ونشر وحدات التدخل السريع وخبراء المفرقعات".

وأشار إلى أنه "تم الدفع بقوات إضافية نظامية وسرية أمام مداخل ومخارج كل محافظة، مع مواصلة الحملات الأمنية لتمشيط الجزر النيلية والمناطق الجبلية والقرى والنجوع النائية للقضاء على كافة البؤر التي تهدد أمن وسلم المواطنين".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أصدرت توجيهًا برفع درجة الاستنفار والطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، فضلًا عن استدعاء جميع الأطقم الطبية التي كانت في إجازات خلال الفترة الماضية.